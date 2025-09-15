Çankırı'daki müze ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkartıyor

İstanbul'da yaşayan ve zaman zaman memleketi Çankırı 'nın Orta ilçesi Dodurga beldesine gelen Ahmet Bircan Tuğlu, yıllar boyunca eski tarım aletleri, mutfak gereçleri, çarık, eski dönem paraları ve kamalar gibi birçok nostaljik eşya topladı.

"BURASI ADETA BİLGİ BANKASI"



Müzenin vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini ifade eden Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, "Şu an bulunduğumuz müze, buram buram tarih kokan ve bu beldenin tüm yaşanmışlarıyla dolu üç bin parça eserin bulunduğu bir yer. Burada, tarihten bugüne yaşanmışlıklar var. Vatandaşlar, tarihe yolculuk yapmak için bu müzeyi ziyaret edebilirler. Burası adeta eskiye dair veri ve bilgi bankası" dedi.

Kaşıkçı, sözlerine "Farklı şehirlerden vatandaşlar bu müzeyi duyduklarında, gelip gördüklerinde eski yaşanmışlıkları görebiliyorlar. Bu müze hakkında çok güzel görüşler var. Bu müzede emeği geçen Ahmet Bircan Tuğlu'ya da teşekkür ederiz" diye devam etti.

