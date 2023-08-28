Çayönü Tepesi'nde ilk Tunç Çağı'na ait 5 mezar daha bulundu

“TOPLAM 10 MEZAR TESPİT ETTİK”



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı, Kazı Başkanı Prof. Dr. Aslı Erim Özdoğan, bu yıl finansman sorunları da yaşadıklarına dikkat çekerek şöyle konuştu:



“Bu nedenle işçi sayımızda bir düşüş yaşandı. Onun için ağırlığımızı çanak çömleksiz neolitik dönem ile çanak çömlekli neolitik dönem arasındaki ilişkiyi bir parça daha belirginleştirmek üzerine odakladık.”



“İlk Tunç Çağı dediğimiz M.Ö. 3000-M.Ö. 2950’lerde başlayan bir süreç. Bu mezarlık alanın ne kadar geniş alana yayılıp yayılmadığını görmek istedik. Bu sene, geçen sene açtıklarımız ile tespit ettiğimiz on tane mezar var. Ayrıca elimizde bir tane tam kadın iskeletimiz var. Bunun daha fazla kadın için geçerli olup, olmayacağını daha fazla mezar açıp, cinsiyet tahlilleri yapıldıktan sonra belli olacak.”

“Çanak çömleksiz neolitik evrede ise geçen sene bazı binaların duvarları belirmişti. Yeni olarak 2023’te beş tane yeni mezar var. Mezarlık alanın yayılımını bir parça daha belli ettik. Daha sonra bu mezarlık alanın üstünü örten, vaktiyle ovanın ortasına doğru akmış olan akarsuyun dip dolguları ile onu örten tabakanın ilişkisini netleştirdik. Ondan sonra çanak çömleksiz neolitik çağa yeni geçtik.”