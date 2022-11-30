Çekya'nın termal turizm kültürü Kayseri'de uygulanacak

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şifalı su kaynaklarının yoğun olduğu Çekya'da incelemede bulunduklarını, termal kaynak açısından zengin olan Bayramhacı bölgesinde örnek bir projeyi hayata geçireceklerini kaydetti.

Bayramhacı'nın termal su kaynaklarının, ülke ve Kayseri turizmine kazandırılması için çalıştıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, "Çekya'nın sadece sıcak sudan istifa edilen bir yer olmadığını gördük. Bununla birlikte medikal kür merkezi ve yaşayan bir şehir mantığıyla planlanmış yer olduğuna şahitlik ettik. Bunları, Bayramhacı ve diğer termal kaynakların olduğu yerlere entegre etmek için çalışıyoruz" dedi.

Birçok alanda zenginlikleri olan kadim şehrin her bir köşesinin, kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığını belirten Çolakbayrakdar, projeyle birlikte Kayseri'nin turist potansiyelinin artacağını ifade etti.