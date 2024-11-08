Cennet-Cehennem obruklarının ziyaretçi sayısı 10 ayda 70 bin arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "2020 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Fizibilite Destek Programı" kapsamında yürütülen iyileştirme çalışmalarıyla yenilenen Silifke ilçesindeki Cennet-Cehennem obrukları, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor. Yeşil tabiatı ve dibinden akan suyuyla "cennet" olarak adlandırılan obrukta ziyaretçiler asansör ve 452 basamaklı yürüyüş yolunun sonunda Meryem Ana Kilisesi, Zeus Tapınağı ve 260 metre genişliğindeki mağarayı gezebiliyor.



Ziyaretçiler içbükey kenarları nedeniyle inilmesi mümkün olmayan Cehennem obruğunu da cam seyir terası sayesinde inceleyebiliyor.



YIL SONUNA KADAR HEDEF 500 BİN ZİYARETÇİ

Tarihi alanı ziyaret eden Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ile Silifke Müze Müdürü Nilgün Yılmazer'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Pehlivan, daha sonra gazetecilere, Cennet-Cehennem obruklarının ilgi uyandırdığını söyledi.



Yenileme çalışmalarının önemli olduğunu belirten Pehlivan, "Bu yılın 10 ayında yaklaşık 350 bin kişi Cennet-Cehennem ören yerimizi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı geçen yıla göre 70 bin kişi arttı, sayının yıl sonunda 500 bin kişiye ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.



Pehlivan, obruklarda gece müzeciliği projesini de hayata geçireceklerinin bilgisini vererek, ilgi duyan yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet etti.

