Çinli turistler yeniden Kapadokya'da

Ni Frangqin ise Kapadokya'nın ülkesinde çok tanınan önemli bir turizm merkezi olduğunu, uzun zamandır bölgeyi görmeyi hayal ettiğini anlatarak, "Kapadokya çok güzel bir yer. Kapadokya'yı internete çok görmüştüm. Hakkında çok bilgiler edinmiştim ama buraya gelince fotoğraflardakinden çok daha güzel olduğunu anladım" diye konuştu.



Jim Gao da Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "3 yıldır dışarı çıkamıyorduk ve sonunda Türkiye'ye gelebildik. Buradaki insanlar çok cana yakın. Türk yemekleri de çok lezzetli. Türkiye ve Kapadokya'yı çok sevdim, herkesi buraya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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