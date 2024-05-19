Çobanın bulduğu mağarayı yılda 200 bin kişi ziyaret ediyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2006 yılında bir çoban tarafından bulunan Taşkuyu Mağarası, Adana Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü kararıyla 2014'te turizme kazandırıldı.

Eshab-ı Kehf Mağarası'nın da hemen yakınlarında yer alan mağara, Tarsus Belediyesi ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından restore edildi. Birbirini bağlayan galerilerin yer aldığı mağarada; sarkıt, dikit, sütun duvar, örtü ve perde damla taşlar, aykırı oluşumlar ve mağara incilerinin örnekleri yer alıyor. Dokuya zarar vermeyecek şekilde yapılan merdivenler, yürüyüş ve seyir platformları ile özel aydınlatmalarıyla ilgi çeken mağara, yılda 200 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyor.



MAĞARAYA GİRİŞLER ÜCRETSİZ



Belediyenin Kent Tarih ve Tanıtım Sorumlusu Nadir Durgun, mağara hakkında detaylı bilgiler verdi. Durgun, "Taşkuyu Mağarası, Tarsus'un 10 kilometre kuzey batısında Eshab-ı Keyf Mağarası'na da 1 kilometre mesafede olan bir mağara. Taşkuyu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mağara, 2006 yılında aslında tesadüfen bulunuyor. Mağaranın önünden geçen yol çalışması sırasında buradan hayvanlarıyla bir çoban geçer ve tesadüfen bir oyuk fark edip, yetkililere bildirir. Yetkililerin gelmesiyle burada büyükçe bir mağara olduğu keşfediliyor. Ardından Çukurova Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle bir proje hazırlanıp, turizme kazandırıldı. Mağaramız, 470 metre uzunluğunda, aynı zamanda deniz seviyesinden yaklaşık 214 metre yükseklikte. Burada yaz-kış sıcaklık 19- 24 derece arasında değişiyor. Nem de yüzde 78 ile 87 arasında. Taşkuyu Mağarası, birbirine bağlı sekiz tane galeriden oluşuyor. Suların karstik taşlar arasından damlamasıyla oluşuyor. Her damlama da kalkerli bir halka bırakarak, bunlar 200 yılda bir santim uzayacak şekilde sarkıtları oluşturuyor. Diğer mağaralarda pek göremeyeceğiniz eksantrik dediğimiz aykırı oluşumlar, mağara incileri, damla taş havuzları, oldukça görülmeye değer. Mağaraya girişler ücretsizdir. Saat 06.00 ile 18.00 arasında ziyarete açık" dedi.