Çorum'da restore edilen tarihi Ulu Cami ibadete açıldı

Selçuklu sultanı 3. Alaaddin Keykubat döneminde, sultanın azaplı kölesi Hayrettin Bey tarafından 13. yüzyılda yaptırılan Ulu Cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2022 yılı sonunda restore edilmek üzere ibadete kapatıldı.



Yaklaşık 1,5 yılda tamamlanan cami içindeki restorasyon çalışmalarında, iç duvarlarındaki orijinal kalem işlemeleri açığa çıkarıldı. Kentte vatandaşların ibadet etmek için yoğunluk oluşturduğu cami, iç kısmının ibadete hazır hale gelmesinin ardından cuma namazıyla ibadete açıldı.



Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünden mimar Hakan Kopar, caminin yaklaşık 800 yıllık önemli bir kültür varlığı olduğunu söyledi. Camideki ahşap minber ve mermer mihrabın tarihi yapının en önemli unsurları olduğunu belirten Kopar, restorasyon çalışmasında kalem işi, özgün bezemeleri bulduklarını kaydetti.



Caminin dış cephesindeki restorasyon çalışmalarının da mayıs ayında tamamlanmasını planladıklarını aktaran Kopar, "Restorasyon için yaklaşık 22 milyon lira ödendi. Bu restorasyon aşamalarında caminin beden duvarlarında çimento uygulamaları vardı. Uygulamalarının altından özgün sıva katmanları ve kalem işleri ortaya çıktı. Özgün kalem işlerini sağlamlaştırdık, eksiklerini tamamladık. Kubbede yağlı boya yapılmıştı, altındaki kalem işlerini çıkardık. Ahşap malzemelerin çoğu yağlı boya altındaydı. Onları temizleyerek tekrar özgün dokusuna kavuşturuldu." dedi.

Camiye yerden ısıtma sistemi kurulduğunu, ayrıca aydınlatma ve ses düzeneğinin yenilendiğini bildiren Kopar, vatandaşların ibadetlerini konforlu şekilde yapabileceklerini kaydetti. Kopar, "Restorasyon çalışması caminin ömrünü uzatır. Çünkü mesela yağlı boya yapıldığında ahşap içinde kalan böcek veya kurtlanmaları temizliyoruz. Çimento da bu taş ya da ahşap eserlerde tuzlanma gibi müdahalelerle caminin ömrünü kısaltıyor. Caminin çatısı akıyordu. Bu da caminin ahşap taşıyıcı sistemine zarar veriyordu. Onları da gidererek camimize ömrünü uzatmış olduk. Yüzyıllar boyunca inşallah yaşar ve dualarını alırız." diye konuştu.

İsmet Erol ise restorasyon çalışmalarından dolayı camiye gelemediğini belirterek, "Bugün yine gelmeye başladım. Cami açıldığı için mutluyum. Çok güzel olmuş. Yapanların eline sağlık. Bu camiyi yapanlara, yardım edenlere dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

