Çorum'daki Hitit yolu bayram tatilini doğada geçirmek isteyenleri bekliyor

ZİYARETÇİLERİ BÜYÜLÜYOR

Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel, Budaközü Vadisi’nin her mevsim ziyaretçilerini büyüleyebilen eşsiz güzellikte bir bölge olduğunu söyledi.



Doğa ve tarihseverleri Boğazkale’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Yücel, “İlçemiz Dünya Kültür Mirası, Dünya Belleği Mirası olmasının yanında aynı zamanda milli park alanı özelliği taşıyor. Seyahat yazarları, gezginler ve turizm dergileri tarafından Türkiye’deki en keyifli yürüyüş rotaları arasında gösterilen, UNESCO logosu taşımaya hak kazanan Hitit yolu, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca desteklenen 14 yürüyüş rotası arasında yer alıyor” dedi.

Kurban Bayramı’nda doğaya çıkmayı planlayanları Boğazkale’ye davet eden Yücel, “Profesyonel doğaseverlere ve ailelere huzurlu zaman geçirme imkanı sağlayan Hitit Yolu, Kadeş Barış Anlaşması’nın imzalandığı, yani bir nevi barışın keşfedildiği topraklara tarih ve doğayla iç içe bir yolculuğa davet ediyoruz” diye konuştu.