Cuma Ovası'na gelen leylekler köylüler tarafından korunuyor

AĞUSTOS AYINDA AFRİKA ÜLKELERİNE GİDİYORLAR

Koordinatörlüğünü, yıllardır bölgede leyleklerle ilgili gözlem yapan Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Okur ile Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Sönmez'in yaptığı proje çerçevesinde köylülere, leylekler hakkında bilgi veriliyor.



Geçen yıl başlayan projeyle Cuma Ovası'ndaki elektrik direklerine leylekler için yapay yuva platformları yerleştirilerek enerji hatlarında oluşabilecek zararların önüne geçiliyor, aynı zamanda bu kuşların güvenliği sağlanmış oluyor. Leylekler, bu yuvalarda güvenli ortamda yavrularını büyüterek, ağustos ayında tekrar Afrika ülkelerine doğru kanat çırpmaya başlıyor. Orhan Okur,bu yıl bölgede 60 civarında leylek yuvasını takip ettiklerini söyledi.



Yuvalardaki kuşların halkalama işlemlerini projede yer alan diğer paydaşlarla bir süre önce tamamladıklarını belirten Okur, leyleklerin yapay platformlarda üremeye başlamalarının gelecek adına umut verici olduğunu dile getirdi. Okur, geçen yıl bölgede büyüyen 100'e yakın leyleğin göç ettiğini belirlediklerini aktararak, projelerine en büyük katkıyı bölgede yaşayanların verdiğini vurguladı.



Bütün canlıların rahat oldukları ortamda yaşamak istediklerine işaret eden Okur, şunları kaydetti:



"Leylekler insanlarla çok yakın ilişki kursa da burada rahatsız olsalar bu popülasyon oluşmazdı. 60'ın üzerinde leylek yuvası var Cuma Ovası'nda ve bu her sene genişliyor. Bence bu işte esas mimar köylüler. Köylüler hiç rahatsız etmiyor, leylek yuvası zarar görmesin diye çatısını aylarca onarmıyor. Evine su girmesine rağmen müdahale etmiyor. Bence bu çok değerli. Güzel bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz leylekler ile köylüler arasında."