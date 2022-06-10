D Maris Bay wellness programlarıyla ruhsal ve bedensel dinlenme

D Maris Bay, bünyesinde yer alan Mytha SPA, Bodyism ve sunduğu birçok spor ve wellness deneyimleri ile hem bedene hem de ruha iyi gelecek ritüeller sunuyor.

D Maris Bay wellness programlarıyla ruhsal ve bedensel dinlenme

Haberler 10.06.2022 - 15:09

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

D Maris Bay'den 10. yıla özel 10 ritüel

D Maris Bay'den 10. yıla özel 10 ritüel

Category
Argos in Cappadocia ve D Maris Bay en iyiler arasında: Condé Nast Traveller ödülleri

Argos in Cappadocia ve D Maris Bay en iyiler arasında: Condé Nast Traveller ödülleri

Category

Datça Yarımadası’ndaki tüm koya hakim büyüleyici konumuyla dünyanın en sıra dışı otellerinden D Maris Bay 10. yılını kutlayacağı bu yaz sezonunda konuklarına çok özel wellness ve spor aktiviteleri sunuyor.

Mytha SPA’da başlattığı özel Visiting Practitioner programı ile wellness alanında dünya çapında ünlü, uzman doktorları ve sağlıklı yaşam koçlarını ağırlıyor ve Mytha Spa’da yaz sonuna kadar birbirinden farklı konularda uzman 4 doktor ile çok özel terapiler sunuyor. Dünyanın dört bir yanında kulüpleri olan ve Londra'nın ikonik Notting Hill'deki amiral gemisi kulübüne sahip lüks sağlıklı yaşam markası Bodyism ile de yaz sezonu boyunca bedene, zihne, kalbe ve ruha iyi gelecek spor programları oluşturuyor.

Yemyeşil bir doğanın içinde gizlenmiş mavilikleriyle D Maris Bay, misafirlerini bilinenin çok ötesinde deneyimleri paylaşmaya davet ediyor. Mytha Spa’da; 13 Haziran-30 Haziran arası kendini sağlık ve iyi yaşam konularında geliştirmiş naturopath Caroline Alboneti’yi ağırlıyor. 14 yılı aşkın süredir binlerce insanın daha iyi bir yaşam, optimum sağlık ve gerçek bir güzellik durumuna ulaşmasına yardımcı olmaya çalışan Caroline Alboneti Mytha Spa’da 17 gün boyunca gençleştirici terapiler, Reiki, akapunktur, Çin tıbbı özel beden çalışmaları ve daha fazlasıyla misafirlere imza terapiler sunmayı hedefliyor.

D Maris Bay dünyaca ünlü lüks sağlıklı yaşam markası Bodyism’i de bu yaz sezonunda bünyesine katıyor. 10 Haziran itibariyle D Maris Bay’de olacak Bodyism yaz sezonu boyunca farklı antrenörleriyle, butik kişisel eğitim seansları ve küçük grup sınıflarının eşsiz bir deneyim sunacak.

D Maris Bay yelken okulu ise hem yetişkinler hem de 12 yaş ve üzeri çocuklar için düğüm atma, dümen, alabora, yanaştırma, tramola, rüzgâra karşı ilerlemeyi öğreten teorik/pratik dersler değişik hobiler deneyimleme fırsatına olanak sağlıyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

GEZİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...