D Maris Bay wellness programlarıyla ruhsal ve bedensel dinlenme

Datça Yarımadası’ndaki tüm koya hakim büyüleyici konumuyla dünyanın en sıra dışı otellerinden D Maris Bay 10. yılını kutlayacağı bu yaz sezonunda konuklarına çok özel wellness ve spor aktiviteleri sunuyor.



Mytha SPA’da başlattığı özel Visiting Practitioner programı ile wellness alanında dünya çapında ünlü, uzman doktorları ve sağlıklı yaşam koçlarını ağırlıyor ve Mytha Spa’da yaz sonuna kadar birbirinden farklı konularda uzman 4 doktor ile çok özel terapiler sunuyor. Dünyanın dört bir yanında kulüpleri olan ve Londra'nın ikonik Notting Hill'deki amiral gemisi kulübüne sahip lüks sağlıklı yaşam markası Bodyism ile de yaz sezonu boyunca bedene, zihne, kalbe ve ruha iyi gelecek spor programları oluşturuyor.



Yemyeşil bir doğanın içinde gizlenmiş mavilikleriyle D Maris Bay, misafirlerini bilinenin çok ötesinde deneyimleri paylaşmaya davet ediyor. Mytha Spa’da; 13 Haziran-30 Haziran arası kendini sağlık ve iyi yaşam konularında geliştirmiş naturopath Caroline Alboneti’yi ağırlıyor. 14 yılı aşkın süredir binlerce insanın daha iyi bir yaşam, optimum sağlık ve gerçek bir güzellik durumuna ulaşmasına yardımcı olmaya çalışan Caroline Alboneti Mytha Spa’da 17 gün boyunca gençleştirici terapiler, Reiki, akapunktur, Çin tıbbı özel beden çalışmaları ve daha fazlasıyla misafirlere imza terapiler sunmayı hedefliyor.



D Maris Bay dünyaca ünlü lüks sağlıklı yaşam markası Bodyism’i de bu yaz sezonunda bünyesine katıyor. 10 Haziran itibariyle D Maris Bay’de olacak Bodyism yaz sezonu boyunca farklı antrenörleriyle, butik kişisel eğitim seansları ve küçük grup sınıflarının eşsiz bir deneyim sunacak.



D Maris Bay yelken okulu ise hem yetişkinler hem de 12 yaş ve üzeri çocuklar için düğüm atma, dümen, alabora, yanaştırma, tramola, rüzgâra karşı ilerlemeyi öğreten teorik/pratik dersler değişik hobiler deneyimleme fırsatına olanak sağlıyor.