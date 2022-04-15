D-Resort Ayvalık'ta inziva etkinliği

Ayvalık’ın benzersiz havasında, deniz ve ormanla bütünleşen atmosferinde keyifli bir tatil sunan D-Resort Ayvalık Murat Reis, MeLand etkinliğiyle yaza taptaze bir başlangıca davet ediyor.

BİRBİRİNDEN FARKLI AKTİVİTELER



MeLand inziva kampı, D-Resort Ayvalık Murat Reis’in sunduğu açık ve kapalı alanlarda düzenlenecek birçok interaktif uygulamayı içeriyor. Bu uygulamalar çerçevesinde katılımcılar zihinsel ve duygusal süreçlere yönelik bilgi edinirken grup halinde çeşitli nefes ve meditasyon pratikleri, zihin ve duygu farkındalığı egzersizleri gibi yöntemler de deneyimleyecek.



İki tam günlük süreye yayılan kamp etkinliği boyunca grup aktivitelerinin yanı sıra katılımcılar gerektiğinde bireysel olarak da destek alabilecekler.

