Demirci'nin "Figani Efendi Eriği" coğrafi işaret tescili aldı

Demirci Kaymakamlığı, Demirci Belediyesi ve Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen proje kapsamında başvurusu yapılan Demirci Figani Efendi Eriği, coğrafi işaret tescili aldı.



Demirci Kaymakamı Adem Kaya, gazetecilere, ilçeye özgü ürünlerin marka değerinin ve tanınırlığının artırılması amacıyla yapılan teknik destek programları doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.



Belediye Başkanı Erkan Kara da ilçede yetişen tarım ürünlerini tanıtmaya gayret ettiklerini belirtti.



Ürünlerin coğrafi işaret tescili alması için de çalıştıklarını aktaran Kara, daha önce Demirci Kirazının coğrafi işaret tescili aldığını hatırlattı. Demirci'de yaklaşık 20 bin ağaçtan yılda 300 ton Figani Efendi Eriği elde edildiği bildirildi.