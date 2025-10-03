Denizli'de 2600 yıllık gizem: Kutsal alan gün yüzüne çıkarıldı

Kazılar sırasında bulunan kaya anıtı, kutsal mağara ve ikiz kaya figürü, Frig uygarlığının inanç sınırlarını değiştiren çok önemli bilimsel tespitler arasında gösteriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle yürütülen ve antik kentin akropolü olan "Asar Tepesi"nde yapılan çalışmalarla, Ana Tanrıça Matar adına ritüel ve törenlerin düzenlendiği büyük bir dini kompleks belirlendi. Alanda MÖ 8'inci-6'ncı yüzyıllara tarihlenen Frig kaya anıtı, tanrıçaya adanmış kutsal mağara ve ikisinin ortasında konumlanan ikiz kaya figürü gün yüzüne çıkarıldı.

"FRİG KÜLTÜ DENİZLİ'YE UZANIYOR"



Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı, yapılan keşfin Frig uygarlığının dini coğrafyasında yeni bir sayfa açtığını belirterek; "Bugüne kadar yalnızca Dağlık Frigya olarak bilinen Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya bölgesinde rastlanan kaya figürlerinin Attouda’da bulunması, Frig kültünün Denizli’ye kadar uzandığını gösteren çok önemli bir keşiftir" dedi.



Kutsal alanda, Ana Tanrıça Matar (Kybele) adına gerçekleştirilen bereket ve hasat törenlerine dair çok sayıda arkeolojik iz de tespit edildiğimi belirten Doç. Dr. Kolancı, "Tanrıçanın bereketini takdis amacıyla yapılan tahıl ve sıvı sunularıyla ilişkili çok sayıda kayaya oyulmuş libasyon çanakları, kuyular ve akıtma kanallarını açığa çıkardık. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.



BİLİMSEL KEŞİF ANADOLU TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

Attouda Antik Kenti’nde ortaya çıkarılan bu kutsal alan, Friglerin dini ritüelleri ve inanç coğrafyası hakkında yeni veriler sunuyor. Uzmanlar, keşfin Anadolu arkeolojisine katkı sağlayacak en önemli keşifler arasında yer aldığını belirtiyor.