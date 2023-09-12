Denizli'deki Hacı Hızır Salih Efendi Evi restore edilecek

"TARİHİ YAPILARIMIZIN KORUNMASI İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Projeyi yakından takip eden ve konakta incelemelerde bulunan Başkan Doğan, “Geçmişten gelen tüm tarihi emanetlere sahip çıkmak adına özverili bir şekilde çalışıyoruz. Tarihi yapılarımızın korunması ve bu yerleri gelecek nesillere de taşımak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Merkezefendimizin zengin tarihini ve kültürel mirasını koruma misyonuyla bugün büyük bir hizmete daha imza atıyoruz. 19. yüzyılda inşa edilen tarihi Hacı Hızır Salih Efendi Evi’ni bünyemize kattık. Bu tarihi mirası, dokusuna ve kimliğine zarar vermeden titizlikle restore etmeye başlıyoruz. Şehrimizin geçmiş değerlerini gelecek kuşaklara taşıyacağımız bu önemli çalışmayla, tarihi bir mirası daha ilçemizin ve vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Tarihimize ışık tutan bu yapılara sahip çıkmak belediye olarak bizim görevimizdir. Projemizin şimdiden ilçemize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.