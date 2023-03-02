Deprem bölgesindeki kültür varlıkları ayağa kaldırılacak

"29 MÜZEMİZDE TAMAMEN YIKILAN HİÇBİR MÜZEMİZ YOK"



Depremlerin ilk gününün akşamı hasar tespitinin tamamlandığını, 2. gün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki alanların ve ören yerlerinin kontrol edildiğini, daha sonra da tescilli kültür varlıklarına bakıldığını dile getiren Coşkun, "Deprem bölgesindeki 29 müzemizde tamamen yıkılan hiçbir müzemiz yok. Sadece fiziki hasar bulunan yer Hatay Müzemiz. Onun da bir bloğunda hasar var. Diğer müzelerimizde ciddi problemler yok" bilgisini paylaştı.



Coşkun, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki alanlardan sadece Malatya Aslantepe Höyüğü'nde hasar meydana geldiğini, höyüğün bazı kerpiç duvarlarında kayma ve üst çatı örtüsünde çökme yaşandığını, Diyarbakır surlarında küçük dökülmeler olduğunu anlatarak, "Onun haricinde Dünya Miras Listesi'ndeki alanlarımızda herhangi bir sorun yok. Hatta Nemrut, Göbeklitepe gibi alanlarda neredeyse milim oynama yok" diye konuştu.



Coşkun, Adıyaman'daki Karakuş Tümülüsü'nde bir sütunun devrildiğini, üstündeki tokalaşma sahnesinin ünik bir eser olduğunu, bu nedenle ilk günlerde Adıyaman Müzesi'nde koruma altına alındığını dile getirdi.



BAKANLIK ÖNCÜ ROL ÜSTLENECEK



Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kamuya ait olmayan tescilli kültür varlıklarındaki hasarın tespiti için genel müdürlüklerinden 502 çalışan ile Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanlarının alana çıktığını, ilk hasar tespitlerinin yapıldığını, detaylı tespitler için de çalışmaların sürdüğünü bildiren Coşkun, "Her kimin mülkiyetinde ve tasarrufunda olursa olsun tescilli kültür varlıklarının restorasyonunda yeniden yapımında, ihyasında Kültür ve Turizm Bakanlığımız öncü bir rol üstlenecek" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Hatay'a tüm renklerini veren gerek azınlık gerek İslami vakıflarla bir araya gelerek, izlenecek yolu müzakere ettiğini anlatan Coşkun, ayrıca Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan başkanlığında afet bölgesinde enkaz altında kalan eserlerin bulunması, belgelenmesi ve korunması için bir ekip oluşturulduğunu söyledi.