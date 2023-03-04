Deprem Kapadokya turizmini de etkiledi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra sonra turizm sektörü de olumsuz etkilendi. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Kapadokya Bölgesini ziyaret eden turist sayısında yüzde 43 azalma oldu.

Yapılan açıklamada bu yılın ocak ayında Kapadokya bölgesini 174 bin kişi ziyaret ederken, Şubat ayında ise 99 bin 389 kişi ziyaret etti Açıklamaya göre, Kapadokya bölgesinde en çok ziyaret edilen ören yeri 30 bin 164 kişi ile Göreme Açık Hava Müzesi oldu. Göreme Açık Hava Müzesini 26 bin 112 ziyaretçi sayısı ile Zelve ören yeri izledi.