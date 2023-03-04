Deprem Malatya’da tarihi kültürel yapılara da zarar verdi

Tarihi Yeşilyurt Konakları, müzeleri ve gastronomi merkezi ile kenttin en önemli merkezlerinden biri olan yıl boyunca düzenlenen bir çok kültürel ve sportif etkinliklere de ev sahipliği yapan Lezzet Caddesindeki bir çok yapı 7,6’lık deprem sonrası kullanılmaz hale geldi.