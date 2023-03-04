Deprem Malatya’da tarihi kültürel yapılara da zarar verdi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan kentin önemli tarihi ve kültürel merkezlerinin biri olan Lezzet Caddesi de depremde zarar gördü

Deprem Malatya’da tarihi kültürel yapılara da zarar verdi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler ’da büyük hasara neden olurken, ilk belirlemelere göre bin 300’den fazla kişi hayatını kaybetti, 7 bine yakın kişi ise yaralandı. Büyük yıkımın yaşandığı Yeşilyurt ilçesinde ise ilçenin en önemli merkezlerinde olan Lezzet Caddesi’nde bulunan tarihi yapılarda hasar gördü.

Deprem Malatya’da tarihi kültürel yapılara da zarar verdi - 1

Tarihi Yeşilyurt Konakları, müzeleri ve gastronomi merkezi ile kenttin en önemli merkezlerinden biri olan yıl boyunca düzenlenen bir çok kültürel ve sportif etkinliklere de ev sahipliği yapan Lezzet Caddesindeki bir çok yapı 7,6’lık deprem sonrası kullanılmaz hale geldi.

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