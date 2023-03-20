Depremde devrilen 2 bin 43 yıllık sütun yeniden ayağa kaldırılacak

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Karakuş Tümülüsü’ndeki 4 sütundan biri olan ‘Tokalaşma Sütunu' yıkıldı. Sütunda bulunan 7 adet taş dağılmadan devrildi. Sütunun üzerinde bulunan tokalaşma sahnesinin olduğu yapı ise depremden sonra alınarak Adıyaman Müze Müdürlüğüne götürüldü. Karakuş Tümülüsü'nde bulunan kartal sütunun ise bulunduğu yerden 10 santim kaydığı öğrenildi.

ESKİ HALİNE GETİRİLECEK

Adıyaman Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Karakuş Tümülüsüne gelerek, Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse ve Müze Müdürü Mehmet Alkan’dan bilgi aldı. Kommagene Uygarlığı'nın önemli ören yerlerinden birisi olan Karakuş Tümülüsü’ndeki 2 bin 43 yıllık sütun, Nisan ayı içerisinde yeniden eski haline getirilecek.