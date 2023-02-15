Depremde Hazreti Ukkaşe Türbesi yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde Hazreti Ukkaşe Türbesi'nin yıkıldığı bildirildi.

Depremde Hazreti Ukkaşe Türbesi yıkıldı

Depremde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hazreti Ukkaşe Türbesi ile çevresinde caminin de olduğu yapılar depreme dayanamayarak yıkıldı. İlçe merkezine 19 kilometre mesafedeki Durmuşlar Mahallesi'nde bölgeye hakim bir noktada yer alan Hazreti Ukkaşe'nin makamının da bulunduğu türbe depremde çöktü.

Depremde Hazreti Ukkaşe Türbesi yıkıldı - 1

Cami tamamen yıkılırken, türbenin içerisinde bulunan sanduka ise zarar görmedi. Türbenin yanında bulunan revaklar da yıkıldı, bir kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Depremde Hazreti Ukkaşe Türbesi yıkıldı - 2

Gaziantep'te yaşayan ve depremin ardından bölgeyi ziyarete gelen Sinan Yılmaz, AA muhabirine, afet sonucu yıkılan caminin kendilerini üzdüğünü söyledi. Depremden sonra caminin yerle bir olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye'nin dört bir yanında türbeye ziyaretçi geldiğini anlattı.

Depremde Hazreti Ukkaşe Türbesi yıkıldı - 3

TÜRBE HAKKINDA


Türbe Hazreti Muhammed'in sahabelerinden olan ve bölgede yaşadığı rivayet edilen Ukkaşe Bin Mihsan el-Esedi adına yapıldı. Hazreti Ömer döneminde İslam dinini tebliğ için bölgeye geldiği rivayet edilen Hazreti Ukkaşe'nin, burada şehit edildiği belirtiliyor.

Depremde Hazreti Ukkaşe Türbesi yıkıldı - 4

Gaziantep ve Kahramanmaraş yöresinde birçok kişinin ondan esinlenerek çocuklarına Ökkeş ismi verdiği biliniyor.

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