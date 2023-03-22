Depremde yıkılan Teze Cami restore edilecek

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden olurken onlarca kültür varlığı ise yıkıldı ya da hasar aldı.

Malatya’nın sembol yapılarından Teze (Yeni) Cami'nin de aralarında bulunduğu 30’a yakın kültür varlığı depremde etkilenirken 5 yapı ise tamamen yıkıldı.

"AMACIMIZ RESTORE EDİLECEK TARİHİ ESERLERİN KAYIPSIZ AYAĞA KALDIRILMASI"

Malatya’da depremden etkilenen kültür varlıklarının tespiti için görevlendirilen Harput İç Kale Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, ”6 Şubat depremleri sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığımız hemen sahaya inerek çeşitli ekipleri ile kültür varlıklarının tespiti ve durumuna yönelik çalışmalar başlatmıştır. Özellikle birçok ekip tarafından hızlı bir şekilde mevcut durumlar tespit edilmiştir. Ayrıca bakanlığımız enkaz haline gelmiş kültür varlıkları için ekipler oluşturularak bizleri de sahada görevlendirilmiştir. Harput İç Kale kazı ekibi olarak ta Malatya ve Elazığ’daki çok yıpranmış ya da yıkılmış yapıları tekrar incelememiz gerekti. Bunlarla ilgili mevcut yapılarda taşına bilir kültür varlıkların kaybolmaması için belgeleme ve ileriye dönük raporlama işlerini hazırlıyoruz. Amacımız ilerde restore edilecek bu tarihi eserlerin hiçbir kaybı olmadan mevcut eserlerle ayağa kaldırılmasıdır. Bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili birimlerince ileriki aşamalarda mevcut projelerini çizdirerek tekrar bu kültür varlıklarını şehir siluetine ve gelecek nesillere aktarmaya çalışacaktır. Bu anlamda birçok ekip gibi biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz“ dedi.