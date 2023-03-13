Depremde Afşin'deki Açık Hava Arkeoloji Parkı da zarar gördü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Açık Hava Arkeoloji Parkı zarar gördü.

Depremde Afşin'deki Açık Hava Arkeoloji Parkı da zarar gördü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Açık Hava Arkeoloji Parkı da hasar gördü. Roma ve Bizans dönemine ait yüzey kalıntılarının sergilendiği arkeolojik parktaki bazı sütunlar devrildi. Sebahattin Atalay Kültür Merkezi Bahçesinde Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler sonrası hasar gördü.

Depremde Afşin'deki Açık Hava Arkeoloji Parkı da zarar gördü - 1

Bugüne dek ortaya çıkarılan tarihi eserler, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Açık Hava Arkeoloji Parkı’nda sergileniyordu. 

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