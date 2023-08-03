Depremden etkilenen Aççana Höyük geleneksel yöntemlerle onarılıyor

Aççana’daki kerpiç yapıların 1930’lu yıllardaki kazılarda açığa çıkarıldığını belirten Akar, şöyle devam etti:



“Buradaki kerpiç yapılar 100 yıla yakındır açıktalar. Bu yapıları yağmurdan, erozyondan ya da büyük felaketlerden korumak adına geri dönüşü olan geleneksel yöntemler kullanarak koruma yöntemi uyguluyoruz. Bu yıl tehlike oluşturan alanlarda yaptığımız çalışmamızı gelecek yıllarda da devam ettireceğimizi söyleyebilirim. Bu belki de bizim 5 yıllık programımız olacak. Burada, kültür mirasımızı yaşatmaya, kent belleğinin en eski yapılarından birini ayakta tutmaya gayret ediyoruz.”

Akar, öğrencileriyle 6 Şubat’taki depremleri yaşadıklarını belirterek, Mukiş Krallığı’na ev sahipliği yapan höyükteki faaliyetlerin kendileri adına “iyileştirici” bir yanı olduğunu kaydetti.