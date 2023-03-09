Depremden önce restorasyonu tamamlanan 211 yıllık Antakya evi ayakta kaldı

"OTELİMİZDE KALICI HASAR YOK"

Tarihi konağın restorasyon işlerini yapan Gökhan Ergün, depremde büyük yıkımın yaşandığı Antakya'da tarihi ve tescilli yapıların da çöktüğünü söyledi.



Kışla Saray Mahallesi'ndeki konağın butik otel olarak hizmet vermesi için çalıştıklarını anlatan Ergün, "Bu binada yaklaşık 1,5 yıl çalıştım. 1812 yılında yapılan konak eski Antakya'nın butik otel mıntıkasında olacaktı. Açılış hazırlığında maalesef bu acı depremi yaşadık. Binamız genelde statiği sağlam bir şekilde duruyor fakat uygulaması yanlış olan yan taraftaki binaların çökmesi ve bitişik ortak duvarların yıkılması buraya zarar verdi" dedi.

Ergün, 10 odada 20 yatak kapasiteli butik otelde oluşan hasarın kısa sürede giderilebileceğini ifade etti.



Antakya'nın bu bölgesinin, eski medeniyetlerin önemli yerleşimlerinden olduğunu vurgulayan Ergün, şöyle konuştu:



"Burası 2 bin yıllık bir kent. Bu kent her zaman için kendini bir şekilde küllerinden yaratmıştır. Biz yapacağız ki başka kişilere de örnek olalım. Yani kimse buraları bırakıp gitmesin. Sonuçta bizim enerjimiz var. Bu taşları, bu doğayı tekrar ayağa kaldırabiliriz. İnşallah hedefimiz güzel. Devletten de teknik, aynı zamanda manevi bir destek bekliyoruz. Buranın rölöve ve restorasyon projeleri, bölge kurulları tarafından onaylanmıştı. Aynı restorasyon projesi uygulanabilir. Çok güçlü bir ekibimiz var. Burada çok iyi restoratör, mimarlar var. Burayı 4 ayda sağlam bir ekiple tekrar ayağa kaldırabiliriz. Depremin etkisi çok şiddetliydi, buna rağmen otelimizde kalıcı hasar yok."