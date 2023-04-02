Depremin ardından Adıyaman'a ilk turist kafilesi Güney Kore'den geldi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Turizm Haftası kapsamında Güney Kore'den kente gelen turistlere Adıyaman Havalimanı'nda çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Demircan, törenin ardından gazetecilere, 6 Şubat'taki depremlerin üzerinden 56 gün geçtiğini, bu sürede Adıyaman'da hayatın normal akışına dönmesi için birçok çalışma yürütüldüğünü söyledi.



Enkaz çalışmalarının yanı sıra çadır ve konteyner kentlerin kurulduğunu, kalıcı konutlarla ilgili çalışmaların da süratle devam ettiğini anlatan Demircan, yerel dinamiklerle Adıyaman'da normal hayatı başlatmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.



Adıyaman için turizm faaliyetlerinin de önemli olduğuna işaret eden Demircan, "Nisanın ilk haftasındayız. Turizm Haftası başladı. Buranın turizm dinamiklerinin, başta otellerimiz olmak üzere acentelerimiz, rehberlerimiz ve gastronominin temsilcilerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bize yaklaşık 40 gündür çalışmalarını yapıp, sektörü hizmet verir hale getirme konusunda ciddi hazırlıkları oldu. Zor şartlarda tüm kapasiteyi yakalayamamış da olsa bugün turizm sezonunu başlatma konusunda ciddi gayret gösterdiler" dedi.



Depremin ardından gelen ilk turist kafilesi için yaklaşık bir ay önce başvuru yapıldığını aktaran Demircan, "Onların hazırlıkları yapıldı, bugün ilk grup inmiş oldu. Ardı arkası kesilmeden devam edecek. Turizm sezonu da bu anlamda başlamış oldu." diye konuştu.



Adıyaman'ın tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle, doğal güzellikleriyle eşsiz bir yer olduğuna dikkati çeken Demircan, şunları söyledi:



"Başta Nemrut olmak üzere bazı önemli eserlerimizde şükür olsun ki bir sorun olmadı ancak bazı tarihi mekanlarımız zarar gördü. Onların takibini yapıp hayata döndürme konusunda bakanlık olarak üzerimize düşeni gerçekleştireceğiz. Bugün bu turist kafilesinin gelmesinin oluşturduğu normalleşme anlamında bir heyecan var. Bunu geliştirerek geleceğe umutla bakacağız. Hep birlikte Adıyaman'ımızı normal günlerine döndürmenin gayreti içinde olacağız."

