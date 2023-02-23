Depremler Adıyaman'ın kültür varlıklarına da hasar verdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın gerçekleştiği kentlerden Adıyaman'ın tarihi çarşısındaki kültür varlıklar hasar gördü. İnşa tarihi tam olarak bilinmeyen ancak 16. yüzyılda Dulkadiroğulları Beyliği döneminde Dulkadirli Beyi Durak Bey tarafından yaptırıldığı tahmin edilen Adıyaman Ulu Cami, depremde tamamen yıkıldı. Şehrin simge yapılarından olan caminin sadece kuzey ve batı duvarı ayakta kalabildi.

Mimari özelliği dolayısıyla 17. ya da 18. yüzyılda yapıldığı değerlendirilen Musalla Cami, 18. yüzyıl eseri Kab Cami, 1800'lü yılların başında inşa edilen Tuz Hanı, Hacı Abdulgani tarafından 1557 yılında yaptırılmış ve restorasyon sürecindeki Çarşı Cami, 18. yüzyılda İbrahim Paşa tarafından yaptırılmış Eski Saray Cami ile 1720 yılında inşa edilen Yenipınar Camisi de depremde büyük hasar alan tarihi yapılar arasında yer aldı. Tarihi çarşı esnafından 60 yaşındaki Mahmut Sarıkaya, AA muhabirine, Ulu Cami'nin kentin en ihtişamlı eseri olduğunu belirterek, depremdeki kayıplarının yanında Ulu Cami'ye de ayrıca üzüldüklerini söyledi.

