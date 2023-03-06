Depremler Gaziantep'teki tarihi Kurtuluş Camisi'ne de zarar verdi

Tarihi sokaklara yakın konumu itibarıyla kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği yapı, depremlerde hasar alan mekanlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Depremin etkisiyle kubbesi çöken caminin minarelerinde de kısmi hasar oluştu. Girişi kapatılan yapının, aslına uygun restore edileceği öğrenildi. Tarihi Dört Ayaklı Minare karbon fiberle güçlendirildi Haberi Görüntüle