Depremler Tarihi Maraş Çarşısı'na da zarar verdi

Kahramanmaraş merkezli depremler, taş ve ahşaptan yapılan yaklaşık 500 yıllık Maraş Kapalı Çarşısı'na da zarar verdi.

Depremler Tarihi Maraş Çarşısı'na da zarar verdi

Dulkadiroğlu Beyi Alaüddevle Bey'in 1500'lü yıllarda inşa ettirdiği, 9 giriş ve 495 iş yerinden oluşan tarihi Maraş Çarşısı da merkezli depremlerden etkilendi.

Sarsıntılardan dolayı bazı dükkanlarda çatlaklar oluştu, tarihi çarşı çevresinde bulunan taş ve ahşap iş yerleri yıkıldı. Çevresinde dar sokaklarda bulunan tarihi dükkanlar, müze ve konakların yanı sıra geçen yıllarda restore edilerek pansiyon ve kafeye dönüştürülen yapılar depremde hasar gördü.

Depremler Tarihi Maraş Çarşısı'na da zarar verdi - 1

Depremler nedeniyle enkaza dönüşen taş ve ahşap evler ile Tarihi Maraş Kapalı Çarşısı'nın son hali dronla görüntülendi.

Havadan çekilen görüntülerde yapılardaki yıkım depremin etkisini gözler önüne seriyor.

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