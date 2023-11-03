Depremlerde zarar gören Karakuş Tümülüsü'ne 5 ayda 21 bin ziyaretçi

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Mayıs-eylül döneminde 5 ayda 21 bin ziyaretçi buraya geldi ve halen de gelmeye devam ediyor” dedi.



Tümülüste kazı çalışmalarının yapılmasını hedeflediklerini anlatan Alkan, “Burada yapılacak jeoradar ve jeofizik çalışmalarının ardından ileriki yıllarda kazı yapılacak. Bu tümülüs 2. Mithridates tarafından 2 bin 43 yıl önce yapıldı ve Kommagene Krallığı’na özgü bir tümülüstür. 2. Mithridates’in annesi İsias, kız kardeşi Antiochis ve yeğeni Aka burada yatmaktadır” dedi.