Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'na ziyaretçi akını

İspanya'nın Granada kentindeki İslam mimarisinin en önemli eserleri arasında yer alan El Hamra Sarayı'na benzediği için Avrupalı bilim insanlarınca "Anadolu'nun El-Hamrası" olarak da nitelendirilen yaklaşık 800 yıllık Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası, inanç ve tarih turizmi açısından şehrin en önemli eserleri arasında yer alıyor.

Anadolu beyliklerinden Mengücekoğulları döneminde hükümdar Süleyman Şah'ın oğlu Ahmed Şah tarafından 1228 yılında yaptırılan Divriği Ulu Camisi 1280 metrekare, caminin bitişiğinde Behram Şah'ın kızı Melike Turan Melek'in aynı yıl yaptırdığı darüşşifa da 768 metrekarelik alanda bulunuyor.



Darüşşifa taç kapısı, caminin kuzey ve batı taç kapısı ile Şah Mahfili taç kapısının her biri birbirinden farklı eşsiz bezemeleri ile dikkati çekiyor.