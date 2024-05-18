Diyarbakır Müzesi'ne yılın ilk 4 ayında 50 bin ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca İçkale'de yer alan 14 tarihi binada 2005'te başlatılan ve 2014'te tamamlanan restorasyon çalışmasının ardından 2015'te İçkale Müze Kompleksi olarak ziyaretçilere kapılarını açan yerleşkeye her geçen yıl ilgi artıyor. Geçmişi 12 bin 400 yıl öncesine kadar uzanan eserlerin de yer aldığı teşhir salonlarına gelen ziyaretçiler, müzedeki 1615 eseri inceleme fırsatı buluyor. Kuruluşu 1934 yılına dayanan müzeyi, bu yılın ilk 4 ayında 50 bin ziyaret etti. Bu yıl 90. yılını kutlamaya hazırlanan müzenin, 200 bin ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

Gizligöl, "Müze binalarının içinde dünyanın en eski tarihi eserleri bulunmakta. Körtik Tepe'de yapılan kazılarda 12 bin 400 yıllık tarihi eserler ortaya çıktı. Bunlar müzelerde bulunan en eski eserlerdir. Ziyaretçilerimiz, bunlar gibi binlerce eseri müzemizin teşhir binalarında görebiliyor." diye konuştu. Müjdat Gizligöl, 2021'de 47 bin olan müzenin ziyaretçi sayısının yaptıkları tanıtım etkinlikleriyle 2022'de 68 bine, 2023'te 131 bine ulaştığı bildirdi.

Geçmiş yıllara nazaran ziyaretçi sayısında artış olduğunu dile getiren Gizligöl, şöyle devam etti:



"Asıl artışı bu yıl nisan ayında yaptık. Çünkü ziyaretçilerimiz ağırlıklı olarak Diyarbakır'a ilkbaharda geliyor. Bu yıl ocak, şubat ve mart aylarında toplam 23 bin, nisan ayında ise 27 bin kişi müzemizi ziyaret etti. Bu yılın ilk 4 ayında da 50 bin ziyaretçi ağırladık. Diyarbakır Müzesi yeni yerine taşındığı 2015'ten bu yana ay bazında kendi rekorunu kırdı. Şu ana kadar ay bazında 27 bin ziyaretçi sayısı ulaştığımız en yüksek sayıdır."

Bu yıl 200 bin ziyaretçi sayısına ulaşmayı beklediklerini aktaran Gizligöl, her geçen gün tanınırlık ve bilinirliği artan bir müze olduklarını anlattı.



Gizligöl, "2030 yılına kadar 1 milyon ziyaretçiyi buraya getirme hedefimiz bulunmakta. Bu sayıya ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.