Diyarbakır ve Mardin Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı, Mardin'de tarihi sokak ve caddeler, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ile Deyrulzafaran Manastırı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekan, bayramda ziyaretçilerini bekliyor.



"Medeniyetler şehri" olarak nitelendirilen Diyarbakır ve Mardin'de Ramazan Bayramı ve ara tatil dolayısıyla rezervasyonlar hareketlendi. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu beklenen iki tarihi kent, bayramda Türkiye'nin dört bir yanından gelecek konuklarını ağırlamak için hazırlıklarını yaptı.



DİYARBAKIR'DAKİ OTELLER YÜZDE 70 DOLDU

Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler, Diyarbakır'da bahar mevsimiyle turizm sezonunun açıldığını belirtti.



Kültürü, gastronomisi, tarihi mekanlarıyla Diyarbakır'ın her zaman tercih edildiğini belirten Güler, Ramazan Bayramı için de kentteki otellerin, restoranların, tarihi mekanların ziyaretçilerini ağırlamaya hazır olduğunu söyledi. Güler, "Şu anda otellerde Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan rezervasyon yüzde 70 seviyelerinde. Bu oranın bayramın 1. ve 2. gününde daha da yükselmesini bekliyoruz. Bayram tatilinin ara tatille birleşmesiyle ailelerimizi kentimize bekliyoruz." dedi.



BAYRAM İÇİN 3 VARDİYA HALİNDE BURMA KADAYIF ÜRETİLİYOR

Bir kadayıf firmasında işletmeci Mehmet Altunbay da babasının kentte 1968 yılında burma kadayıf üretimine başladığını, ondan devraldıkları mesleği sürdürdüklerini söyledi. İl dışından gelen yerli ve yabancı misafirlerin tatlı olarak coğrafi işaret belgeli burma kadayıfı tercih ettiğini ifade eden Altunbay, misafirlerin memleketlerine dönerken de aileleri için kadayıf götürdüğünü belirtti.



Kentte 8 şubede tatlı satışı yaptıklarını anlatan Altunbay, "Ramazan ayının başından bu yana 8 ton tatlı satışı yaptık. Bayram için de yoğunluk yaşıyoruz. Üretim yerlerimizde vardiya sayımızı 3'e çıkarttık. Ramazan Bayramı boyunca ortalama 3 ton satış bekliyoruz. Diyarbakır'a gelen misafirlere burma kadayıf tattıracağız. Herkesi Diyarbakır'ı görmeye, burma kadayıf tatmaya bekliyoruz." şeklinde konuştu.

