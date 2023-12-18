Diyarbakır'da "Kentini tanı, kendini tanıt" projesi

Diyarbakır'da Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanlığı, esnafın kente gelen turistlere daha iyi hizmet vermesini sağlamak amacıyla başlattığı projede eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Projede kadın esnaf ve meslek edindirme kurslarında eğitim alan kursiyerler, Eğil’de tarihi ve turistik mekanları gezdi. Programda, Hz. Elyesa ve Hz. Zülkifl kabri, Eğil kalesi ziyareti ve tekne turu yapıldı.

Katılımcılar Ergani’de ise, Hilar Mağaraları, Çayönü, Enüş Peygamber türbesi ve Hz. Zülküf Nebi makam dağını gezdi.

Gezi programında katılımcılara rehberler tarafından tarihi ve turistik yerler ile ilgili bilgi verildi. Projede kursiyerlere yönelik kentin farklı noktalarında gezi programlarının devam edeceği belirtildi.