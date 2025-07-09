Diyarbakır’daki İçkale Müze Kompleksi'ne yoğun ilgi

Sur ilçesinde 2014'te tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından 2015'te ‘İçkale Müze Kompleksi’ olarak ziyaretçilere kapılarını açan yerleşkeyi, bu yılın ilk 6 ayında 141 bin kişi ziyaret etti. Kuruluşu 1934 yılına dayanan müzenin içerisinde Valilik Kabul Makamı, Saint George Kilisesi, eski cezaevi gibi 14 tescilli yapı olan ve 100 bine yakın eserin bulunduğu müzeye gelen ziyaretçiler, bunlardan teşhir salonlarından sergilenen bin 615’ini inceleme fırsatı buluyor.

"MÜZEYE RAĞBET ARTTI" Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, müzenin Türkiye’nin en eski ve köklü müzelerinden biri olduğunu ifade ederek, “Diyarbakır Müzesi 1934 yılında kurulmuş, Türkiye’nin en eski ve köklü müzelerinden biridir. 2015 yılında biz İç Kale yerleşkesine yerleştik. Müdürlük olarak 5 müze ve 1 ören yeri bünyemizde bulunuyor. Buraya taşındıktan sonra ziyaretçiler için bir teşhir yapıldı ve müzemize rağbet arttı. Müzemizi 2021 yılında 47 bin, 2022’de 68 bin, 2023 yılında 131 bin, 2024 yılında da 194 bin kişi ziyaret etti. Her yıl üzerine koya koya ilerliyoruz. Bu da müzemiz açısından oldukça önemlidir. 2024 yılında Diyarbakır’a gelen her 100 kişiden 16’sı müzemizi ziyaret etti. Buda bizim için sevindirici bir durum. Diyarbakır’a gelen yabancıların tamamının da müzemize geldiğini biliyoruz” dedi.