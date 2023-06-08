Diyarbakır’ın tarihi beş çeşmesi restorasyona alınacak

Diyarbakır Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki tarihi çeşmeleri restore etmek için proje hazırladı. Projenin Koruma Kurulu tarafından onaylanmasıyla birlikte restorasyon çalışmaları başlayacak. DİSKİ Genel Müdürlüğü; ilk etapta, Kurtoğlu, Katırpınar, Arbedaş, Tahtalı Kastal Sokak ve Dabanoğlu çeşmelerini restore ederek, onlarca yıl sonra bu çeşmelerden su akmasını sağlayacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, 16. yüzyıldan sonraki dönemleri kapsayan seyahatnamelerde Diyarbakır'da 130’u umumi 300’ü özel olmak üzere toplam 430 çeşmeden söz edildiğini söyledi.