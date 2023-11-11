Doğa turizminin öne çıkan mekanlarından Ulugöl'ü 300 bin kişi gezdi

Uludağ, gelecek yıllarda Ordu'nun ve Gölköy'ün gelişmesinde en büyük katkının turizmden sağlanacağını ifade ederek, bunun için de ilçeyi ve şehri tanıtmaya devam edeceklerini anlattı.



İlçenin, Ulugöl, Uluvahta Yaylası ve civardaki diğer yaylaların yanı sıra turizme yönelik çeşitli yatırımlarla öne çıkmasını planladıklarını vurgulayan Uludağ, şunları kaydetti:



"İlçemizin ve ilimizin inşallah önümüzdeki yıllardaki en büyük gelir kaynağı turizm olacaktır. Hem hemşehrilerimi hem de iş adamlarını bölgemize yatırım yapmaya davet ediyorum. Özellikle turizm veya hayvancılık sektöründe yatırım yapmalarını öneriyorum ve biz de belediye olarak elimizden gelen kaynakları sağlamaya hazırız."



Başkan Uludağ, doğaseverleri Ulugöl'ü ve yaylaları görmeye davet etti.

"GÖL ŞU ANDA OLUŞTURDUĞU RENK CÜMBÜŞÜ İLE ÇOK GÜZEL" Adana'dan gezmeye gelen Mehmet Üyürer, Ulugöl'ün oluşan renk cümbüşü ile çok güzel göründüğünü söyledi.



Ulugöl'ü daha önce yaz mevsiminde de gezdiğini belirten Üyürer, "Ulugöl her mevsim ayrı güzel. Bir ailenin gelip vakit geçirebileceği on numara bir yer" diye konuştu. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun