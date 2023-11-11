Doğa turizminin öne çıkan mekanlarından Ulugöl'ü 300 bin kişi gezdi

Sonbaharda sarı ve yeşilin çeşitli tonlarının göle yansımasıyla güzel manzaralar sunan Türkiye'nin 36. Tabiat Parkı Ulugöl, yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin gezi rotasında yer alıyor.
Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Ulugöl Tabiat Parkı'nın ilçe merkezine 15, il merkezine ise 70 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi.
Ulugöl'deki 10 bungalov evin çoğunluğunun hafta boyunca dolu olduğunu belirten Uludağ, "Bu yılın 10 ayında 300 binin üzerinde yerli ve yabancı misafirimizi ağırladık. Misafirlerimiz içerisinde özellikle Arabistan'dan ve diğer komşu ülkelerimizden gelenler var. Ağırlıkta Türkiye'den yerli misafirlerimiz oluyor. Artık burası uluslararası bir Ulugöl Tabiat Parkı oldu" dedi.
Uludağ, gelecek yıllarda Ordu'nun ve Gölköy'ün gelişmesinde en büyük katkının turizmden sağlanacağını ifade ederek, bunun için de ilçeyi ve şehri tanıtmaya devam edeceklerini anlattı.
İlçenin, Ulugöl, Uluvahta Yaylası ve civardaki diğer yaylaların yanı sıra turizme yönelik çeşitli yatırımlarla öne çıkmasını planladıklarını vurgulayan Uludağ, şunları kaydetti:
"İlçemizin ve ilimizin inşallah önümüzdeki yıllardaki en büyük gelir kaynağı turizm olacaktır. Hem hemşehrilerimi hem de iş adamlarını bölgemize yatırım yapmaya davet ediyorum. Özellikle turizm veya hayvancılık sektöründe yatırım yapmalarını öneriyorum ve biz de belediye olarak elimizden gelen kaynakları sağlamaya hazırız."
Başkan Uludağ, doğaseverleri Ulugöl'ü ve yaylaları görmeye davet etti.
"GÖL ŞU ANDA OLUŞTURDUĞU RENK CÜMBÜŞÜ İLE ÇOK GÜZEL"
Adana'dan gezmeye gelen Mehmet Üyürer, Ulugöl'ün oluşan renk cümbüşü ile çok güzel göründüğünü söyledi.
Ulugöl'ü daha önce yaz mevsiminde de gezdiğini belirten Üyürer, "Ulugöl her mevsim ayrı güzel. Bir ailenin gelip vakit geçirebileceği on numara bir yer" diye konuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Seyahat
- Gezi
- Ordu