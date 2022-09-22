Doğa ve karavan tutkunları 2. İstanbul Karavan Festivali'nde buluşuyor

İstanbul Karavan Festivali’nin 2’ncisi ‘Yaza Veda’ konsepti ile 7-8-9 Ekim 2022 tarihlerinde Kilyos’ta düzenleyecek.



Karavan yaşamını merak edenler ancak karavanı olmayanlar için de festivalde karavan kiralama imkânı bulunacak. Aynı zamanda festival alanına günübirlik giriş olanağı da var.



Festival boyunca ziyaretçiler, Türkiye’nin önde gelen karavan markalarının yanı sıra doğa ve kamp ekipmanlarına dair birçok seçeneği bir arada bulma imkanı yakalayacak.



Ayrıca festival alanında gerçekleşecek söyleyişiler, eğitimler, spor aktiviteleri, yarışmalar ve sahil partisi düzenlenecek.

