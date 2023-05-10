Doğal güzellikleriyle cezbeden Sivrice misafirlerini bekliyor

Kışın kayak merkeziyle, yazın sahilleriyle Akdeniz ve Ege'yi aratmayan ilçe zengin florası ile dikkat çekiyor. Hazar gölü içerisinde bulunan ve dalış turizmi için ön plana çıkan Batık Şehri ve ortasında bulundurduğu tavşan ve martı adası ile ön plana çıkan sevimli ilçe Sivrice, yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Doğanın keyfini çıkarmak isteyen tatilcilerin ilgisini çekecek olan ilçenin sakinleri ise, Sivrice'nin güzelliklerini keşfetmek isteyen herkesi bekliyor.