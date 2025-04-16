Doğaseverlerin yeni gözdesi: Çıfıt Adası

İzmir 'de karaya 100 metre uzaklıkta yer alan ve deniz suyu seviyesinin diz boyunda olması nedeniyle yürüyerek geçilebilen Çıfıt Adası, doğaseverleri cezbediyor.

Ada başta kuşlar olmak üzere pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.



Doğal güzelliği ve ana karaya yakınlığıyla dikkati çeken ada, özellikle yaz aylarında yürüyüş yapmak isteyen doğaseverleri kendine çekiyor.