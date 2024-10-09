Doğaseverlerin yeni gözdesi: Kavron Yaylası

Kaçkarlar'a tırmanmak isteyenlerin başlangıç noktalardan biri olan yayla, aynı zamanda bölgedeki gölleri ziyaret etmek isteyenlerin de yürüyüş rotasında yer alıyor. Zirveden çıkan kaynak suların beslediği derenin geçtiği yayla, bitki örtüsüyle yerli ve yabancı konuklarına seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor.

"TURİSTLERİ BEKLİYORUZ"

Yayla sakinlerinden 69 yaşındaki Mustafa Bilici, yerli ve yabancı turistlerin sık sık yaylayı ziyaret etmesinden memnun olduklarını söyledi.



Bilici, turistlerin ilkbaharda başlayıp kışa kadar düzenli olarak yaylaya geldiğini anlatarak, "Turistler en çok ağustosta geliyor, önce gelirlerse soğuk oluyor. Bu dönemde okullar açıldı, yerli turist pek gelmiyor ama yabancılar geliyor. Turistleri bekliyoruz, başımızın üstünde yeri var misafirlerimizin" dedi.



Yayla sakinlerinin misafirperver olduğunu belirten Bilici, "Ben evimde hiçbir maddi kazanç beklemeden yabancı turistleri misafir ettim ki gelsinler burada kültürümüzü görüp alışsınlar diye" ifadelerini kullandı.



Bilici, Kaçkar Dağları'ndan gelen serinliğin yaylaya ayrı bir çekicilik kattığına değinerek, "Buraya gelenler, her yerde bulamayacakları bir doğayla karşılaşıyorlar. Eskiden çok kar yağardı, 4-5 metre. Burada hiçbir yerde yeşillik filan göremezdin ama son 15 senedir öyle kar yağmıyor" diye konuştu.