Doğaseverler kar altında kalan Kadıralak Yaylas'na yürüdü

Bir kısmı donan şelalenin patika yollarında yürüyen doğa tutkunları, bol oksijenli havayı soluyarak doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı buldu. Ardından Kadıralak Yaylası'nın eteklerinde bulunan Barak Gölü'ne kadar yürüyen grup, burada da donan gölde fotoğraf çektirdi.



Son olarak patika yollardan metrelerce karın bulunduğu yaylaya ulaşan doğaseverler, bölgeyi gezip fotoğraf çekti ve karın keyfini çıkardı.