Domaniç Dağları'nda sonbahar güzelliği: Doğaseverleri büyülüyor
Kütahya ile Bursa sınırları arasında kalan Domaniç Dağları'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
İç Ege’de bulunan ve yüzde 53’ü ormanlarla kaplı Kütahya’nın doğal güzellikleriyle öne çıkan ve Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar olan Domaniç ilçesinde, sonbaharla birlikte bazı ağaçların yaprakları sarardı.
Kocayayla, Topuk Yayla Tabiat Parkı ve Kayıların Göç Yolu’nun da yer aldığı 1500 rakımlı Domaniç Dağları ise yeşilden sarıya dönen ormanlarıyla doğaseverleri kendine çekiyor.
Öte yandan, kayın, meşe ve çam ağaçlarının bir arada bulunduğu Domaniç Dağları’ndaki renk değişimi havadan görüntülendi.
- Seyahat
- Kütahya Domaniç
- Sonbahar