Düden ve Kurşunlu şelaleleri canlılığını koruyor

"HALA CANLI VE GÜZELLİĞİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya, Antalya’daki şelalelerin doğal yapısının bozulmadığını söyledi.



Şelalelerin 3-4 yıl önceki periyodlarına baktıklarında nisan ve mayıs aylarında kurak bir dönem geçirdiklerini belirten Kaya, “Bu sene yağmurların periyodik olarak devam etmesi, kentteki şelalelerimizi canlı kıldı. Dolayısıyla bu yağışlar şelalelerin korunmasına katkıda bulundu. Şelalelerimiz hala canlı ve güzelliğini korumaya devam ediyor” dedi.

Kurşunlu Şelalesi’nde görülen bu canlı akışın, kentteki diğer şelaleler için de geçerli olduğunu vurgulayan Kaya, diğer şelalelerin akış debisinin geçen yıllara göre daha iyi durumda olduğunu ve ziyaretçilerini daha coşkulu bir şekilde kabul ettiğini dile getirdi.