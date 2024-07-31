Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne aday: Salda Gölü ve Nemrut Kalderası için heyecanlı bekleyiş

Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliğince (IUGS) başlatılan ve UNESCO tarafından da desteklenen proje kapsamında hayata geçilen "Dünyanın En Önemli 100 Jeositi (jeokojik miras) Listesi" için 14 Mart'ta "Ulusal ve Uluslararası Görünürlük İçin Türkiye'nin En Önemli 100 Jeolojik Mirası ve Anahtar Jeolojik Alanlarının Belirlenmesi Çalıştayı" düzenlendi.



UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği tarafından gerçekleştirilen çalıştayda Türkiye'deki önemli jeolojik noktalar ve anahtar jeolojik alanlar belirlendi.

Çalıştayda tespit edilen 171 jeolojik alandan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü ve Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü ve Kalderası, Türk bilim insanlarınca bilimsel gerekçeler hazırlanarak listeye aday gösterildi.

"AMAÇ TOPLUMDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK" UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği Başkanı Nizamettin Kazancı, ağustosun son haftasında Hindistan'daki Dünya Jeoloji Kongresi'nde sonuçların açıklanacağını söyledi.



Temel felsefenin doğanın korunması olduğunu belirten Kazancı, bu tür prestij listelerin asıl amacının toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu dile getirdi.



Dünya Jeolojik Miras Komitesi'nin ülkelere, boyutlarına göre listede kota verdiğini vurgulayan Kazancı, Nemrut Volkanı ve Kalderası ile Salda Gölü için dosyaları hazırlarken Prof. Dr. Özgür Karaoğlu ve Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı'dan destek aldıklarını ifade etti.



Kazancı, Türkiye'nin jeolojik önemi bakımından dünyada bilinir bir ülke olduğuna işaret ederek, "Son derece objektif bir seçim yapılıyor. Her dosyayı 4 uzman inceliyor. En yüksek kriterler çıkarılıyor ve puanlama yapılıyor. İnşallah listeye Türkiye'den yerler de dahil olur. Ben de o komitede 24 kişilik bir heyetin içindeyim. Benim incelediğim bütün dosyalar Güney ve Kuzey Amerika'dan. Bütün dünya merakla sonucu bekliyoruz" diye konuştu.