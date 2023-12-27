Dünya mirası Diyarbakır Surları'ndaki 70 burç restore edildi

"HER BİR BURCA FARKLI BİR FONKSİYON VERİLECEK"



Vali Yardımcısı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Cumhuriyet tarihinin en büyük restorasyon sürecinin devam ettiğini belirtti. Bugüne kadar 300 milyon liralık bir harcama yapıldığını, 8 etapla restorasyon sürecinin devam ettiğini aktaran Çiftçi, gelecek yıl bu etapların tamamlanmasının planlandığını ifade etti. Çiftçi, 101 burçtan günümüze kadar 98 burcun ayakta kalabildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"98 burçtan 70'inin restorasyon süreçleri tamamlanmış oldu. Geriye 28 burç kaldı ve önümüzdeki süreçte bunların da restorasyonu başlayacak. Bütün çalışmalar orijinaline uygun ve koruma kurullarından izin alınarak yapılıyor. Sadece restorasyon değil burçların fonksiyonlandırılması noktasında da Bakanlıkla çalışma içerisindeyiz. Her bir burca farklı bir fonksiyon vererek Diyarbakır'ın hem turizmine hem de ticaretine yön verecek çalışmalar içindeyiz."



SUR İLÇESİNDE 347 YAPININ RESTORASYONU DEVAM EDİYOR

Sur içi bölgesinde Diyarbakır'ın tarihi mimarisine uygun 347 yapıda da restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten Çiftçi, kaçak yapıların ortadan kaldırılması noktasında bir çalışma yürütüldüğünü aktardı. Benusen Mahallesi başta olmak üzere surları işgal eden tüm evlerin kamulaştırılarak yıkılmasının sağlandığını aktaran Çiftçi, bu sayede bölgenin yeşil alana kavuşturulduğunu belirtti.



Çiftçi, "Surlar böylece rahatlıkla gezilebilecek bir ortama kavuşturulmuş