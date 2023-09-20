Dünya mirası ilan edilen Beyşehir Eşrefoğlu Camii'nin küresel tanınırlığı artacak

"BU MİRASLA NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR"

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Eşrefoğlu Camii’nin dünya mirası ilan edilmesini sevinçle karşıladıklarını söyledi.



Ecdat yadigarı caminin dünyaya tanıtılması ile ilgili 90'lı yıllardan buyana gayretleri bulunduğunu belirten Bayındır, "Torosların mavi sediriyle yapılan direkler üzerinde duran camimizin, ahşap, çini ve taş işçilikleri takdire şayandır. Bugün çok keyifliyiz, çok mutluyuz. Ecdada yakıştığımıza ve emanetlerine de iyi baktığımıza inanıyorum. Ecdadın bize bıraktığı bu mirasla ne kadar gurur duysak azdır" diye konuştu.