Dünya mirası Nemrut'un bu yılki ziyaretçi sayısı çeyrek milyona yaklaştı

Doğu ve batı medeniyetlerinin kesişme noktasında bulunan, 2 bin 150 metre rakımıyla "Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde 150 metre çapında tümülüs ile pek çok dev esere ev sahipliği yapıyor.



Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti çeken dünya mirası Nemrut'u bu yıl ziyaret edenlerin sayısı 6 Kasım 2022 itibarıyla 222 bin 129 oldu.



Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte bu yıl ziyaretçi akını yaşandığını söyledi.



Kentteki ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısının 300 bin civarında olduğunu aktaran Çuhadar, "Bu yeterli mi? Değil tabii ki. Adıyaman'daki bu uygarlığın çok daha fazla tanınır ve bilinir olması gerekiyor. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Adıyaman'ı nasıl tanıtırız, turiste nasıl ulaşırız her alanda her platformda bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.



Vali Çuhadar, kentte Kommagene Uygarlığının izleri ile kalıntılarının bulunduğunu aktararak, şöyle devam etti:



"Bugünlerde de çok ciddi bir yoğunluk var, bu sene çok fazla tur operatörünün ilgisine mazhar oldu. Özellikle Adıyaman ve çevresi otellerimiz dolu, ciddi bir yoğunluk var. Adıyaman turizmi açısından gelecek yıl daha iyi sonuçlar bekliyoruz. Adıyaman sadece Nemrut Dağı ile sınırlı değil, Kommagene Uygarlığı'nın bütün izleri kentin her alanında var. Nemrut Dağı da buranın en zirvesi, kralların tahtının olduğu yer."



"MACERA VE TARİH SEVERLERİ ADIYAMAN'A BEKLİYORUZ"

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut'un görülmesi gereken yerlerin başında geldiğine işaret eden Çuhadar, şöyle konuştu:



"Nemrut, güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yerlerden biri. Geçen yıl sezonu 160 binin üzerinde ziyaretçiyle kapattık. Bu yıl 250 bin ziyaretçi hedefimiz var. İnşallah sezon sonuna kadar 250 bin rakamını yakalayacağız. Nemrut Dağı, gizemini koruyan dünyada tek yer. Mısır piramitlerinin bile içerisine girildi ama şu anda Nemrut Dağı'nda Kral Antiochos'un mezarının olduğu düşünülen alanın gizemi halen çözülmüş değil. Gizemli bir bölge, tanrılar bölgesi, o dönemin tapınağı. Macera ve tarih severleri Adıyaman'ı, Kommagene Krallığı'nı keşfe bekliyoruz."



Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan da Nemrut Dağı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını ifade etti.



Ziyaretçi sayılarının hafta sonları 2 bin 500'e çıktığını anımsatarak Alkan, "Bu yılki hedefimiz 250 bin. Güneşin sanatla buluştuğu bir alana tüm yerli ve yabancı turistlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.