Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya'dan mutluluk dersleri

Finlandiya, katılımcıların "içlerindeki Finliyle" bağlantı kurmasını sağlamak için mutluluk ustalık sınıfı açıyor.
Dünya Mutluluk Raporu tarafından üst üste 5. kez 'dünyanın en mutlu ülkesi' seçilen İskandinav ülkesindeki turizm yetkilileri, mutluluklarıyla yeniden bağlantı kuracaklara yardım etme amacıyla benzersiz bir inzivaya çekilme uygulaması başlattı.
Independent Türkçe'nin haberine göre, Finlandiya'nın Lakeland bölgesine seyahat edecek katılımcıların Kuru isimli, her şey dahil tatil köyünde konaklayacağı ifade edildi.
Konaklama süresince konuklar doğadaki malzemelerle yapılan el sanatları hakkında bilgi edinecek, ormanlarda ve göllerde egzersiz yapacak, "sakinleştirici seslerin ve müziğin" keyfini çıkaracak, "ruh ve bedenleri için yemek" yiyecek ve "kişisel koçları olarak çalışan uzmanlar" sayesinde Fin yaşam tarzını deneyimleyecek.
Visit Finland'a göre ideal başvuru sahipleri "Finlandiya doğasıyla ve iyi olmaya bütünsel yaklaşımla ilgilenen, dışa dönük kişiler" olacak.
İlgilenen adayların başvuru formunu doldurması ve "onları gizliden gizliye Finli olabileceklerine inandıran şeyleri gösterdikleri ve neden mutluluk ustalık sınıfına katılmak istediklerini anlattıkları" bir sosyal medya meydan okuması yapması gerekiyor.
Mutluluk ustalık sınıfı başvuruları halen açık ve 2 Nisan 2023'te sona erecek.