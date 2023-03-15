Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya'dan mutluluk dersleri

Finlandiya, katılımcıların "içlerindeki Finliyle" bağlantı kurmasını sağlamak için mutluluk ustalık sınıfı açıyor.



Dünya Mutluluk Raporu tarafından üst üste 5. kez 'dünyanın en mutlu ülkesi' seçilen İskandinav ülkesindeki turizm yetkilileri, mutluluklarıyla yeniden bağlantı kuracaklara yardım etme amacıyla benzersiz bir inzivaya çekilme uygulaması başlattı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Finlandiya'nın Lakeland bölgesine seyahat edecek katılımcıların Kuru isimli, her şey dahil tatil köyünde konaklayacağı ifade edildi.



Konaklama süresince konuklar doğadaki malzemelerle yapılan el sanatları hakkında bilgi edinecek, ormanlarda ve göllerde egzersiz yapacak, "sakinleştirici seslerin ve müziğin" keyfini çıkaracak, "ruh ve bedenleri için yemek" yiyecek ve "kişisel koçları olarak çalışan uzmanlar" sayesinde Fin yaşam tarzını deneyimleyecek.