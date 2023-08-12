Dünyanın en romantik yürüyüş yolu 2024'te açılıyor

İtalya'da bulunan Via dell’Amore (Aşk Yolu) 2024 yılında açılacak. Dünyanın en romantik yürüyüş yolu olarak bilinen Via dell’Amore yaklaşık 121 kilometre uzunluğunda.

Dünyanın en romantik yürüyüş yolu 2024'te açılıyor

2012 yılında toprak kayması nedeniyle kapanan Via dell’Amore (“Path of Love”) 2024 yılında açılıyor. Yaklaşık 121 kilometre uzunluğundaki yol temmuz ayında ziyarete açılacak.

İtalyan Rivierası'ndaki Cinque Terre bölgesinde bulunan yol, dünyanın en romantik yürüyüş yolu olarak nitelendiriliyor. Bölge UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alır. Cinque Terre'nin büyük kısmına yürüme patikaları, tren ve botlarla erişiliyor.

Dünyanın en romantik yürüyüş yolu 2024'te açılıyor - 1

CNN'in haberine göre, yürüyüş yolunun ilk kısmı 30 Eylül'e kadar açık. Yolun tamamı ise gelecek yıl temmuzda açılacak.

'nın kuzeyinde bulunan yol, Manarola ve Corniglia köyleri arasında yer alıyor.

Dünyanın en romantik yürüyüş yolu 2024'te açılıyor - 2
Dünyanın en romantik yürüyüş yolu 2024'te açılıyor - 3
Dünyanın en romantik yürüyüş yolu 2024'te açılıyor - 4

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