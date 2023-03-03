Dünyanın en uzun dairesel metro hattı Moskova’da açıldı

47 HATLA BAĞLANTISI VAR



Mimarisi ve kullanılan ileri mühendislik çözümleri, yeni dairesel metro hattının şehrin altyapısına sorunsuz şekilde entegrasyonunu sağladı. Moskova Metrosu'nun tüm mevcut ve olası hatlarını entegre eden Bolshaya Koltsevaya Hattı’ndan, diğer ulaşım araçlarına da geçiş yapılabiliyor. Diğer hatlara 47 bağlantı da dâhil olmak üzere, alternatif güzergâhlar oluşturularak, yolcuların şehir merkezinden aktarma yapmaksızın bir noktadan diğerine gitmesine olanak tanıyor.



BİYOMETRİK ÖDEME YAPILABİLİYOR



Moskova Metrosu’nun tüm yüksek teknolojili hizmetleri, Bolshaya Koltsevaya Hattı’nın yolcularına da sunuluyor. Metronun biletleme sistemi, prestijli uluslararası Ulaşım Biletleme Ödülleri kapsamında 2020 ve 2021 yıllarında iki kez ‘dünyanın en akıllısı’ seçildi. Hattaki her turnike seyahat ve banka kartlarını ve her lobideki iki turnike ise biyometrik ödemeleri kabul ediyor.



Big Circle Hattı’nda, vagonlar arasında geçiş yapılabiliyor. Havayı temizleyen klimalara sahip trende, elektronik cihazları şarj etmek için USB prizleri sunuluyor. Ekranlar aracılığıyla yolculara bilgi verilirken, geliştirilmiş ses yalıtımı ve günün saatine göre renk değiştiren uyarlanabilir aydınlatma sistemleri, yolcuğu konforlu hale getiriyor.

