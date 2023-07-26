Düzce'de antik kentteki kazı çalışmalarında sona yaklaşılıyor

Tiyatro bölümündeki kazılarda şimdiye kadar 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen medusa, mask heykelleri ile groteks figürü ve Antik Tiyatro'nun sahne bölümünde tonoz bulundu. Uzman ekipler, antik kentteki kazıların bu yıl içerisinde tamamlanması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.



"GEÇEN 3 YILDA KAZILAR YÜZDE 75 TAMAMLANDI"



Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, bölgede 3 yıldır devam eden kazı çalışmalarında önemli mesafe alındığını söyledi. Zaman zaman bölgede olumsuz hava koşullarının kazı çalışmalarını etkilediğini belirten Özlü, "Bölgede bu yıl yoğun yağışlarla seller oldu. Havalar düzeldi ve hemen kazılara kaldığı yerden devam etmeye başladık. Bölgeye büyük önem veriyoruz. Geçen 3 yılda kazılar yüzde 75 tamamlandı. Kalan kısımlarını da bu yıl içerisinde tamamlamaya çalışacağız. Eş zamanlı bir şekilde kazılarda ortaya çıkan eserleri ve alanları projelendirme çalışmalarını sürdürüyoruz" diye konuştu.